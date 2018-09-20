Объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical оценен в 750 евро

Компания Cosina объявила о скором начале продаж объектива Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical с байонетом Sony E. Этот полнокадровый широкоугольный объектив с ручной фокусировкой выйдет в Японии в октябре по цене 85 000 иен, что составляет примерно 750 евро. Напомним, что новинка характеризуется фокусным расстоянием 21 мм (угол поля зрения 91,2°), десятилепестковую диафрагму f/3,5-f/22 с шагом 0,3EV, оптическую схему из девяти элементов в восьми группах (один из них асферический, а еще один – из стекла с аномальной дисперсией), минимальной дистанцией фокусировки 20 см, диаметром 62,8 мм, длиной 39,9 мм и массой 250 г.