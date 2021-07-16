Объектив Voigtlander Nokton 35mm F/1.2 оценен в $650

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Nokton 35 mm F/1.2 для беззеркальных APS-C камер Fujifilm X. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, цельнометаллической конструкцией, сохранением данных оптики в EXIF-файле, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, углом обзора 44 градуса, диаметром 59.6 мм, длиной 39.8 мм, резьбой для фильтра 46 мм, массой 196 граммов, ручной регулировкой диафрагмы с шагом 1/3 EV и поддержкой внутрикамерных систем стабилизации. Цена камеры составляет 650 евро.