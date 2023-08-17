Объектив Voigtlander Nokton 50mm F/1.2 для Fuji X оценен в $770

Японский производитель Cosina пополнил ассортимент объективов моделью Voigtlander Nokton 50mm F/1.2, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм (72-мм в полнокадровом эквиваленте), ручной фокусировкой, оптической конструкцией из 9 элементов в 8 группах, электронными контактами для связи с камерой и передачей информации EXIF, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, металлическим корпусом, минимальным расстоянием для фокусировки 39 см, длиной 49 мм, массой 290 граммов, комплектной поворотной блендой, углом обзора 32.5 градуса, максимальным коэффициентом увеличения: 1:6.0 и поддержкой коррекции эффекта параллакс с камерой Fujifilm X-Pro3. Цена объектива составляет 770 долларов.