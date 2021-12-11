Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $1980

Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов суперсветосильной моделью Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical с креплением VM. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 47,8º, 12-лепестковой диафрагмой f/1,0–f/16, конструкцией из девяти элементов в семи группах, в том числе асферическим элементом, минимальным расстоянием для фокусировки 9 см, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 73,6 мм, длиной 55,0 мм, массой 484 грамма, цельнометаллической геликоидальной конструкцией ручной фокусировки. Объектив предназначен для дальномерных камерам Leica M, но переходники позволят ему работать с беззеркальными камерами. Новинка появится в продаже в следующем месяце по цене в 1980 долларов.

Комментарии и отзывы Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical
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