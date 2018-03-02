Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM представлен официально

Компания Cosina показала на выставке CP+ объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM, предназначенная для камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 47,5, конструкцией из 8 элементов в 6 группах, максимальной диафрагмой F/1,2, минимальной диафрагмой F22, минимальной дистанцией фокусировки 70 см, 12 лепестками диафрагмы, диаметром установочного фильтра 52 мм, диаметром в 63,1 мм и длиной 49,0 мм. Цена и дата начала продаж объектива пока не сообщаются.