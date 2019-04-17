Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical оценен в 1200 евро

2019-04-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical; [110]
Компания Voigtlander раскрыла европейскую цену объектива Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical с креплением Sony E, который был представлен пару недель назад. В Старом Свете объектив будет стоить 1200 евро. Старт продаж намечен на 19 апреля.

Новинка характеризуется ручной фокусировкой, электронной схемой и контактами байонета, чтобы сохранять информацию в EXIF, фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 47,5°, максимальной апертурой f/1,2, минимальной f/22, оптической схемой из восьми элементов в шести группах, 12 лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,45 м, установочным диаметром фильтра 58 мм, диаметром 70,1 мм, длиной 58,8 мм и массой 434 г.

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