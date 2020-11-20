Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8 Aspherical оценен в $2000

Компания Cosina пополнила ассортимент суперсветосильных объективов моделью Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8 Aspherical, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 29 мм (58 мм в 35-мм эквиваленте), диафрагмой f/0,8-f/16, конструкцией из 11 элементов в 7 группах, углом поля зрения 42,75°, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0,37 м, максимальным увеличением 1:10, диаметром фильтра 62 мм, диаметром 72,3 мм, длиной 88,9 мм и массой 703 г. Объектив станет доступен для заказа 10 декабря по цене в 2000 долларов.