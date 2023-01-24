Объектив Yongnuo 12-35mm F/2.8-4 STM ASPH готов к выходу

Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально зум-объективе Yongnuo 12-35mm F/2.8-4, который будет предназначен для беззеркальных камер системы M4/3. Итак, новинка сможет похвастаться системой автофокусировки с приводом STM, внутренним зуммированием и внутренней фокусировкой, что должны оценить видеографы, использующие стабилизаторы, кольцами фокусировки и зуммирования, переключателем ручной и автоматической фокусировки, массой 318 граммов, переключателем «Macro» для соответствующего вида фотосъемки, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см и комплектной блендой. Цена объектива не раскрывается, но очевидно, что она окажется невысокой.