Объектив Yongnuo YN14mm F2.8 появился в продаже

2018-07-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Yongnuo YN14mm F2.8; [57]
Как сообщают сетевые источники, компания Yongnuo дала старт продажам полнокадрового сверхширокоугольного объектива Yongnuo YN14mm F2.8, который был анонсирован еще в конце 2017 года. Отмечается, что объектив доступен не только для камер Canon, но и для Nikon по цене 549 долларов и 558 долларов соответственно.

Напомним, что производитель позиционирует новинку как широкоугольный объектив с поддержкой автоматической фокусировки, который подойдет для пейзажной и архитектурной съемки. Изделие характеризуется фокусным расстоянием 14 мм, углом поля зрения 114°, максимально диафрагмой F/2,8, минимальной диафрагмой F/22, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, семью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки – 0,2 м и максимальным увеличением 0,15x. Также отметим наличие порта USB для обновления ПО. Масса объектива составляет 780 г.

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