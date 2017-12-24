Объектив Yongnuo YN14mm F2.8 представлен официально

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью YN 14mm F2.8, информация о которой недавно появилась в сети. Производитель позиционирует новинку как широкоугольный объектив с поддержкой автоматической фокусировки, который подойдет для пейзажной и архитектурной съемки. Изделие характеризуется фокусным расстоянием 14 мм, углом поля зрения 114°, максимально диафрагмой F/2,8, минимальной диафрагмой F/22, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, семью лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки – 0,2 м и максимальным увеличением 0,15x. Также отметим наличие порта USB для обновления ПО. Масса объектива составляет 780 г.