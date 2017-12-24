Объектив Zeiss Loxia 25mm f/2.4 представят в ближайшее время

Как сообщают сетевые источники, в ближайшее время компания Zeiss пополнит линейку полнокадровых объективов Loxia с креплением Sony E. Сейчас в линейку входит четыре объектива с фокусными расстояниями 21, 35, 50 и 85 мм. Фокусное расстояние новинки равно 25 мм, а значение максимальной диафрагмы – f/2,4. Также сообщается, что минимальное расстояние фокусировки составит 25 см. На объектив можно будет установить фильтры диаметром 52 мм. Масса объектива составит 393 г. Ориентировочная цена Loxia 25mm f/2.4 составит около 1300 евро.