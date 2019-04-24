Объектив Zeiss Otus 1.4/100 представлен официально

Компания Zeiss пополнила ассортимент телеобъективов моделью Otus 1.4/100, который выйдет в вариантах ZE и ZF.2 для байонетов Canon EF и Nikon F. Производитель отмечает апохроматическую конструкцию с асферическими элементами, которые предотвращают аберрации, и просветляющее покрытие для сохранения высокого контраста даже в самых сложных световых. Новинка также характеризуется ручной фокусировкой, углом поля зрения 24°, конструкцией из 14 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием фокусировки 1,0 м, установочным диаметром фильтров 86 мм, диаметром 101 мм, длиной 129 мм (ZE) и 127 мм (ZF.2), а также массой 1405 г ZE) и 1336 г (ZF.2). Цена объектива пока не сообщается, но точно окажется немаленькой.