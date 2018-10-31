Объектив ручной работы MS Optics Sonnetar 73mm F1.5 FMC оценен в $1250

Японский мастер Миядзаки, выпускающий объективы ручной сборки под брендом MS Optics, представил свое новое творение – Sonnetar 73mm F1.5 FMC. Новинка, предназначенная для камер с креплением Leica M, характеризуется пятью элементами в четырех группах, многослойным покрытием со светопропусканием 97,5%, диаметром 50 мм, длиной 56,4 мм, массой 197 г, установочным диаметром фильтров 49 мм и минимальной дистанцией фокусировки 0,8 м. Sonnetar 73mm F1.5 FMC выйдет сильно ограниченной партией в середине ноября. Его цена составит 1250 долларов.