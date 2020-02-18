Объектив Sony 20mm f/1.8 G FE получит двухрежимное кольцо управления диафрагмой

В сети появились первые подробности о полнокадровом фикс-объективе Sony 20mm f/1.8 G FE, официальный дебют которого ожидается уже 25 февраля. Сообщается, что новинка получит двухрежимное кольцо управления диафрагмой. В первом режиме будут щелчки, соответствующие стандартным значениям диафрагмы. Второй режим без щелчков подойдет для съемки видео.

Также отмечается максимальная диафрагма f/1,8, ручная и автоматическая фокусировку с переключателем для выбора режима, минимальная дистанция для фокусировки 0,19 м, установочный диаметр фильтров 67 мм, а также материал внешней поверхности, как в модели Sony E 16-55mm f/2.8 G.