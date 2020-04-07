Объявлен список победителей премии BAFTA Games Awards

В этом году церемония награждения BAFTA Game Awards 2020 проходила в прямом эфире. В церемонии были представлены 18 номинаций.
Победители церемонии BAFTA Games Awards:
- Анимация - Luigi’s Mansion 3
- Лучшее художественное сопровождение - Sayonara Wild Hearts
- Лучшее аудио сопровождение - Ape Out
- Лучшая игра - Outer Wilds
- Лучшая британская игра - Observation
- Лучший дебют - Disco Elysium
- Развивающая игра - Path of Exile
- Лучшая семейная игра - Untitled Goose Game
- Лучшая развлекательная игра - Kind Words
- Лучший дизайн игры - Outer Wilds
- Лучший мультиплеер - Apex Legends
- Лучшая музыка - Disco Elysium
- Лучший рассказ - Disco Elysium
- Оригинальность - Outer Wilds
- Главная роль - Gonzalo Martin (Life is Strange 2)
- Второстепенная роль - Martti Suosalo (Ahti the Janitor, Control)
- Технические достижения - Death Stranding
- Лучшая мобильная игра года - Call of Duty: Mobile