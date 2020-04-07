Объявлен список победителей премии BAFTA Games Awards

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - BAFTA Games Awards; [84]
В этом году церемония награждения BAFTA Game Awards 2020 проходила в прямом эфире. В церемонии были представлены 18 номинаций.

Победители церемонии BAFTA Games Awards:

  • Анимация - Luigi’s Mansion 3
  • Лучшее художественное сопровождение - Sayonara Wild Hearts
  • Лучшее аудио сопровождение - Ape Out
  • Лучшая игра - Outer Wilds
  • Лучшая британская игра - Observation
  • Лучший дебют - Disco Elysium
  • Развивающая игра - Path of Exile
  • Лучшая семейная игра - Untitled Goose Game
  • Лучшая развлекательная игра - Kind Words
  • Лучший дизайн игры - Outer Wilds
  • Лучший мультиплеер - Apex Legends
  • Лучшая музыка - Disco Elysium
  • Лучший рассказ - Disco Elysium
  • Оригинальность - Outer Wilds
  • Главная роль - Gonzalo Martin (Life is Strange 2)
  • Второстепенная роль - Martti Suosalo (Ahti the Janitor, Control)
  • Технические достижения - Death Stranding
  • Лучшая мобильная игра года - Call of Duty: Mobile

Комментарии и отзывы BAFTA Games Awards
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen R5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen R5
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573 PowerPro ActiveЛучший проводной пылесос. Philips FC9573 PowerPro Active
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0
Следующий флагманский смартфон Motorola ...
Следующий флагманский смартфон Motorola В конце 2019 года Motorola объявила, что ворвется в рынок смартфонов с новым флагманом. И теперь в сети п...
Появились качественные изображения флагм...
Появились качественные изображения флагмВ сети опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Motorola Edge+. ...
Монитор EIZO Foris Nova вышел за пределы...
Монитор EIZO Foris Nova вышел за пределыКомпания EIZO выпустила в Китае 4K OLED-монитор Foris Nova, выполненный методом печати. Данный экран был ...
ZALMAN выпускает кулер CNPS16X и новые ...
ZALMAN выпускает кулер CNPS16X и новые ZALMAN сегодня объявил о доступности на рынке своего нового процессорного кулера башенного типа CNPS16X и...
Xiaomi работает над умной складной бегов...
Xiaomi работает над умной складной беговНа краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт складная беговая дорожка Kingsmith Sma...
Apple приостановила производство iPhone ...
Apple приостановила производство iPhone Индийские инсайдеры сообщили о том, что компания Apple была вынуждена приостановить производство смартфон...
Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы...
Обзор Johnny Trigger. В стиле МатрицыМы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разраб...
Apple Mac Pro с 1,5 Тб оперативной памят...
Apple Mac Pro с 1,5 Тб оперативной памятНеобычный тест провел YouTuber Джонатан Моррисон. Он хотел проверить сколько вкладок Google Chrome сможет...
В сети появился список смартфонов Xiaomi...
В сети появился список смартфонов XiaomiЭто неофициальный список, но основан он на анализе предыдущих обновлений. Скорее всего, официальный списо...
Новая модель MediaPad M6 Turbo Edition...
Новая модель MediaPad M6 Turbo EditionКомпания Huawei выпустила легкий игровой планшет под названием Huawei MediaPad M6 Turbo Edition. Функции...
Опубликовано первое фото с камеры Honor ...
Опубликовано первое фото с камеры Honor В сети появилась первая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, выход которого ожид...
Вышел бюджетный смартфон Nokia C2 с двум...
Вышел бюджетный смартфон Nokia C2 с двумНеофициально анонсированный бюджетный смартфон Nokia C2 появился на сайте Nokia. Он является преемником с...
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбукаОбзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor