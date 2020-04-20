Объявлена дата выхода Huawei MatePad 10.4

Компания Huawei объявила о том, что планшетный компьютер будет представлен уже 23 апреля. По предварительным данным, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810, 10,4-дюймовый экран с разрешением 1200:2000 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, поддержку электронного пера, аккумулятор ёмкостью 7250 мАч, операционную систему EMUI 10.1 на основе Android 10, модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также варианты с 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Цена базовой версии должна составить примерно 255 долларов. В Китае на еще не представленную новинку уже принимает предзаказы.