Объявлена дата выхода планшета Lenovo YOGA Pad Pro 2021

Компания Lenovo объявила о том, что топовый планшет Yoga Pad Pro 2021 будет представлен 24 мая. Слухи прочат устройству мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, OLED-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления изображения 90 Гц, максимальной яркостью 600 кд/кв.м, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и Dolby Vision, два или четыре громкоговорителя, операционную систему Android 11 с оболочкой ZUI 12.5 «из коробки», а также разъем HDMI для работы в качестве дополнительного экрана. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.

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