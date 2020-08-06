Объявлена официальная дата релиза игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Компания THQ Nordic объявила дату релиза игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 8 сентября. Игра доступна для предварительного заказа. В обновленной версии игры улучшена графика и игровой процесс. Подтверждено, что игра получит новое расширение под названием Fatesworn. Стандартная версия игры будет стоить 39.90 долларов.

Kingdoms of Amalur: Reckoning - ролевая игра, впервые выпущенная в 2012 году для Xbox 360 и PlayStation 3. Игра была хорошо принята игроками и критиками.