Объявлена официальная дата релиза игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Компания THQ Nordic объявила дату релиза игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 8 сентября. Игра доступна для предварительного заказа. В обновленной версии игры улучшена графика и игровой процесс. Подтверждено, что игра получит новое расширение под названием Fatesworn. Стандартная версия игры будет стоить 39.90 долларов.

Kingdoms of Amalur: Reckoning - ролевая игра, впервые выпущенная в 2012 году для Xbox 360 и PlayStation 3. Игра была хорошо принята игроками и критиками.

Комментарии и отзывы Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
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