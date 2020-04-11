Объявлена официальная дата выпуска процессоров Intel 10-го поколения

Компания Intel объявила официальную дату выпуска процессоров 10-го поколения серии Comet Lake-S. Процессоры будут представлены в конце апреля. После этого нам придется ждать целый месяц пока они попадут на прилавки магазинов.

Настольные процессоры будут представлены вместе с новым чипсетом Z490. Технические характеристики которого уже известны. Новая архитектура принесла много улучшений и оптимизаций. Флагманом серии станет процессор Intel Core i9-10900K с 10 ядрами и 20 потоками.

Продажа и отгрузка продукции начнутся с 27 мая.