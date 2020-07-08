Объявлены цены на процессоры линейки AMD Ryzen PRO 4000G

Объявлены цены на линейку процессоров AMD Ryzen PRO 4000G, которые выйдут в конце этого месяца. Новые процессоры будут оснащены встроенным графическим процессором на базе Radeon Vega. Судя по характеристикам, процессоры предлагают высокую производительность за свои деньги. В линейки есть четырехъядерные, шестиядерные и восьмиядерные модели. Топовым решением станет процессор AMD Ryzen Pro 4750G с 8 ядрами и 16 потоками, а графическое ядро Radeon Vega 8. Частота в стоке 3,6 ГГц, а в режиме разгона 4.4 ГГц. Его стоимость составит от 300 евро.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen PRO 4000G
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