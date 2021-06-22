Объявлены минимальны системные требования Forza Horizon 5 для ПК Microsoft и Playground Games раскрыли минимальные системные требования для ПК-версии грядущей игры Forza Horizon 5. Microsoft и Playground Games раскрыли минимальные системные требования для ПК-версии грядущей игры Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 будет поддерживать трассировку лучей на видеокарта от AMD или NVIDIA. Игра сочетает в себе потрясающую графику, красочные пейзажи и классные модели автомобилей. Forza Horizon 5 будет поддерживать трассировку лучей на видеокарта от AMD или NVIDIA. Игра сочетает в себе потрясающую графику, красочные пейзажи и классные модели автомобилей. Напоминаем, что Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября. Напоминаем, что Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября. Минимальные системные требования для ПК: Процессор: Intel i3-4170 или Intel i5 750

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA 650TI или AMD R7 250x

Память: 80 ГБ свободного места Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: 2021-06-22 . Продукт - Forza Horizon 5 ; Комментарии и отзывы Forza Horizon 5

OPPO Reno Ace получил обновление ColorOS...

Компания OPPO выпустила обновление ColorOS 11 на базе операционной системе Android 11 для смартфона Reno ... Компания OPPO выпустила обновление ColorOS 11 на базе операционной системе Android 11 для смартфона Reno ...

Объектив Panasonic Lumix S 50mm F/1.8 по...

В сети появились новые изображения полнокадрового объектива для беззеркальных камер с креплением L-mount ... В сети появились новые изображения полнокадрового объектива для беззеркальных камер с креплением L-mount ...

Samsung Galaxy M42 выпустят 28 апреля...

Amazon India объявила о том, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy M42 5G появится... Amazon India объявила о том, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy M42 5G появится...

Gigabyte представила игровое кресло AORU...

Компания Gigabyte представила игровое кресло AORUS AGC310. Новинка сочетает в себе эргономичный дизайн и ... Компания Gigabyte представила игровое кресло AORUS AGC310. Новинка сочетает в себе эргономичный дизайн и ...

OPPO представила график развертывания Co...

OPPO один из производителей, который ускорил развертывание Android 11 для своих устройств. Компания подел... OPPO один из производителей, который ускорил развертывание Android 11 для своих устройств. Компания подел...

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra представлен ...

Компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11 Ultra, который оценен в 775 евро за базовую версию. Но... Компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11 Ultra, который оценен в 775 евро за базовую версию. Но...

Redmi K40 получил новый цветовой вариант...

В феврале серия смартфонов Redmi K40 была официально запущена в Китае. Теперь смартфон Redmi K40 был выпу... В феврале серия смартфонов Redmi K40 была официально запущена в Китае. Теперь смартфон Redmi K40 был выпу...