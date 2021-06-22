Объявлены минимальны системные требования Forza Horizon 5 для ПК

Microsoft и Playground Games раскрыли минимальные системные требования для ПК-версии грядущей игры Forza Horizon 5.
Forza Horizon 5 будет поддерживать трассировку лучей на видеокарта от AMD или NVIDIA. Игра сочетает в себе потрясающую графику, красочные пейзажи и классные модели автомобилей.
Напоминаем, что Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября.
Минимальные системные требования для ПК:
- Процессор: Intel i3-4170 или Intel i5 750
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA 650TI или AMD R7 250x
- Память: 80 ГБ свободного места