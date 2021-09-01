Объявлены системные требования Halo Infinite для ПК

343 Industries объявили системные требования к предстоящей игре Halo Infinite.

Halo Infinite предлагает самую масштабную и насыщенную кампанию за всю историю серии. События разворачиваются на огромном древнем ореоле Дзета. Исследуйте бескрайние просторы Установки 07 — от величественных горных пиков до таинственных сооружений в недрах мира-кольца. Спасайте десантников ККОН, чтобы пополнять ряды союзников, которые помогут вам в войне с грозными Изгнанниками.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: AMD FX-8370 или Intel i5-4440
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti
  • Место на диске: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070
  • Место на диске: 50 ГБ свободного места

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.

Комментарии и отзывы Halo Infinite
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