Объявлены системные требования Halo Infinite для ПК 343 Industries объявили системные требования к предстоящей игре Halo Infinite. 343 Industries объявили системные требования к предстоящей игре Halo Infinite. Halo Infinite предлагает самую масштабную и насыщенную кампанию за всю историю серии. События разворачиваются на огромном древнем ореоле Дзета. Исследуйте бескрайние просторы Установки 07 — от величественных горных пиков до таинственных сооружений в недрах мира-кольца. Спасайте десантников ККОН, чтобы пополнять ряды союзников, которые помогут вам в войне с грозными Изгнанниками. Минимальные системные требования: Процессор: AMD FX-8370 или Intel i5-4440

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti

Место на диске: 50 ГБ свободного места Рекомендуемые системные требования: Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070

Место на диске: 50 ГБ свободного места Halo Infinite предлагает самую масштабную и насыщенную кампанию за всю историю серии. События разворачиваются на огромном древнем ореоле Дзета. Исследуйте бескрайние просторы Установки 07 — от величественных горных пиков до таинственных сооружений в недрах мира-кольца. Спасайте десантников ККОН, чтобы пополнять ряды союзников, которые помогут вам в войне с грозными Изгнанниками. Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 21:32 . Продукт - Halo Infinite Комментарии и отзывы Halo Infinite

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