Объявлены системные требования Halo Infinite для ПК

343 Industries объявили системные требования к предстоящей игре Halo Infinite.
Halo Infinite предлагает самую масштабную и насыщенную кампанию за всю историю серии. События разворачиваются на огромном древнем ореоле Дзета. Исследуйте бескрайние просторы Установки 07 — от величественных горных пиков до таинственных сооружений в недрах мира-кольца. Спасайте десантников ККОН, чтобы пополнять ряды союзников, которые помогут вам в войне с грозными Изгнанниками.
Минимальные системные требования:
- Процессор: AMD FX-8370 или Intel i5-4440
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti
- Место на диске: 50 ГБ свободного места
Рекомендуемые системные требования:
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070
- Место на диске: 50 ГБ свободного места
Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.