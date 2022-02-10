Объявлены системные требования Shadow Warrior 3 для ПК

Разработчик Flying Wild Hog поделился официальными системными требованиями Shadow Warrior 3 для ПК. Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений. Выход Shadow Warrior 3 запланирован на 1 марта для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • ОС: Windows 7
  • Видеокарта: Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760
  • Место на диске: 31 ГБ

Рекомендованные системные требования:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • ОС: Windows 10
  • Видеокарта: Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080
  • Место на диске: 31 ГБ
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