Объявлены системные требования Shadow Warrior 3 для ПК
Разработчик Flying Wild Hog поделился официальными системными требованиями Shadow Warrior 3 для ПК. Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений. Выход Shadow Warrior 3 запланирован на 1 марта для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Минимальные системные требования:
- Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470
- Оперативная память: 8 ГБ
- ОС: Windows 7
- Видеокарта: Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760
- Место на диске: 31 ГБ
Рекомендованные системные требования:
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X
- Оперативная память: 8 ГБ
- ОС: Windows 10
- Видеокарта: Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080
- Место на диске: 31 ГБ
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Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Вчера 20:37. Продукт - Shadow Warrior 3