Объявлены системные требования Shadow Warrior 3 для ПК Разработчик Flying Wild Hog поделился официальными системными требованиями Shadow Warrior 3 для ПК. Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений. Выход Shadow Warrior 3 запланирован на 1 марта для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчик Flying Wild Hog поделился официальными системными требованиями Shadow Warrior 3 для ПК. Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений. Выход Shadow Warrior 3 запланирован на 1 марта для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Минимальные системные требования: Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470

Оперативная память: 8 ГБ

ОС: Windows 7

Видеокарта: Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760

Место на диске: 31 ГБ Рекомендованные системные требования: Процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X

Оперативная память: 8 ГБ

ОС: Windows 10

Видеокарта: Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080

Место на диске: 31 ГБ Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 20:37 . Продукт - Shadow Warrior 3 Комментарии и отзывы Shadow Warrior 3

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