Объявлены участники предстоящего турнира DreamHack Open Tours 2019

Организаторы турнира назвали приглашенные команды, они займут свои слоты рядом с двумя составами, который прошли квалификацию в своих регионах.

Всего в DreamHack Open Tours примут участие восемь организаций: шесть получили прямые инвайты, а две прошли отбор посредством региональных квалификаций. Прямые инвайты получили AVANGAR, G2 Esports, mousesports, Ghost Gaming, FrenchFrogs и Valiance. Европейский регион будет представлять команда Windigo Gaming, а Францию Instinct Gaming. Само мероприятие будет проходить во Франции, в городе Тур. Восемь команд будут соревноваться за чемпионский титул и призовой фонд размером в $100 тысяч. События турнира будут проходить с 17 по 19 мая. Матчи длятся до двух побед, а плей-офф до 1 победы (Single-Elimination) по системе Bo3.