Обыкновенный кнопочный мобильник от Nokia

Компания Nokia выпустила новинку похожа на один из самых первых телефонов компании. Объем энергонезависимой памяти равен 4 МБ, что позволяет хранить до 500 SMS-сообщений и две тысячи контактов в телефонной книге.Телефон имеет пока только один окрас серого цвета. За питание отвечает батарея на 800 мАч, а цветной дисплей обеспечивает разрешение 160 х 128 пикселей.Размер телефона очень интересны для любителей небольших телефонов весит модель 72,3 грамма при размерах корпуса 111,9 х 49,17 х 14,4 мм. О стоимости модели пока неизвестно.