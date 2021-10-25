Обнародован первый прототип Apple iPod

Apple выпустила свой первый iPod 23 декабря 2001 года, iPod исполнилось 20 лет, и теперь у нас есть несколько фотографий невиданного ранее прототипа.

Фотографии были размещены в сети компанией Panic, и как видно, это устройство намного больше, чем знакомый всеми iPod, который действительно поступил в продажу. Хотя это устройство может выглядеть массивно снаружи, внутренние компоненты очень похожи по размеру и дизайну на то, что Apple использовала в своем iPod первого поколения.

Ясно, что эта версия прототипа была очень близка к внутреннему устройству законченного iPod. Фактически, указанная дата - 3 сентября 2001 года - говорит нам, что этот прототип был сделан всего за два месяца до того, как был представлен официальный iPod.
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