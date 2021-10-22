Обнаружен 8-ядерный мобильный APU Zen 3+ AMD Rembrandt

Первые следы грядущей мобильной серии AMD Ryzen 6000 недавно появились в интернете, когда в базе данных UserBenchmark появился процессор с кодом OPN 100-000000518-41_N с сокетом FP7, который, по слухам, является платформой для 6-нм семейства Rembrandt от AMD. Инженерный образец имеет 8 ядер и 16 потоков с базовой тактовой частотой 3,9 ГГц и ускорением до 4,1 ГГц, а также встроенным iGPU RDNA2.

Это знаменует переход от Vega к Navi 2 для встроенного графического процессора, что должно привести к значительному повышению графической производительности и эффективности. Процессор был соединен с одним модулем памяти DDR5 объемом 16 ГБ от Corsair, работающим на частоте 4800 МГц CL40, компьютер также указан как Corsair Xenomorph, что интересно, поскольку мы не знаем о каких-либо планах Corsair по выпуску ноутбуков. Ожидается, что AMD объявит о Rembrandt на выставке CES 2022, и процессоры якобы уже запущены в производство.
Комментарии и отзывы APU Zen 3+ AMD Rembrandt
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