Обнаружен 8-ядерный мобильный APU Zen 3+ AMD Rembrandt

Это знаменует переход от Vega к Navi 2 для встроенного графического процессора, что должно привести к значительному повышению графической производительности и эффективности. Процессор был соединен с одним модулем памяти DDR5 объемом 16 ГБ от Corsair, работающим на частоте 4800 МГц CL40, компьютер также указан как Corsair Xenomorph, что интересно, поскольку мы не знаем о каких-либо планах Corsair по выпуску ноутбуков. Ожидается, что AMD объявит о Rembrandt на выставке CES 2022, и процессоры якобы уже запущены в производство.