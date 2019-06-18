Обнаружен метод позволяющий обнаруживать измененные фотографии в Photoshop

Компания Adobe объявила, что разработала метод, позволяющий обнаруживать измененные фотографии в Photoshop. Это часть совместного исследования, проведенного Adobe Research и Университетом Беркли использующего искусственный интеллект для определения того, были ли изображения изменены с помощью фильтра под названием Face Aware Liquify, способного изменять различные черты лица.

По данным компании, этот метод эффективен на 99% по сравнению с 53%, зарегистрированными человеческим глазом. Исследователи говорят, что мы все еще далеки от универсальной кнопки, которая позволяет отменить все изменения фотографии и вернуть ее в исходное состояние. Несмотря на это, то, что сделали Adobe и команда UC Berkeley, является шагом в их крестовом походе, чтобы помочь проверить подлинность материала и и воспрепятствовать неправомерному использованию.