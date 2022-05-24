Обнаружен невыпущенный сетевой адаптер Apple под управлением iOS

Apple официально прекратила выпуск своей линейки беспроводных маршрутизаторов AirPort еще в 2018 году, но в документах FCC указано, что у компании есть невыпущенный «сетевой адаптер», который был отправлен в регулирующий орган для утверждения. Маловероятно, что этот продукт станет преемником серии AirPort, поскольку стандарты беспроводной связи, которым он соответствует, относятся к последнему поколению, но есть некоторые интересные аспекты безымянного продукта.

Учитывая, что большинство широко доступных беспроводных маршрутизаторов и адаптеров поддерживают Wi-Fi 6 или последнюю версию Wi-Fi 6E, безымянный продукт Apple поддерживает только до 802.11n, что делает его не впечатляющим в этом отношении. Дополнительные документы предполагают, что этот загадочный продукт работал под управлением прошивки 19F47, которая была более ранней внутренней версией iOS 15.5, вместе со специальным чипсетом Apple. Документы FCC также показали, что регулирующий орган тестировал этот адаптер с iMac. Странно то, что никакие изображения не были опубликованы, что указывает на то, что «сетевой адаптер» Apple, вероятно, предназначался только для внутреннего использования и никогда не станет потребительским продуктом.