Обнаружили уникальную планету в форме мяча

Полученные данные в перспективе помогут ученым понять, каким образом планеты теряют атмосферы по мере постепенного приближения к звёздам, на орбитах которых они находятся.При этом планета настолько «рыхлая», что, несмотря на размер, имеет довольно низкую гравитацию — поэтому и стала возможна утечка в космос её газообразной атмосферы. В процессе «испарения» форма космического тела вытянулась и напоминает мяч для регби или американского футбола. Обычно такие планеты, приблизительно размером с Юпитер, достаточно «прохладны» для того, чтобы конденсировать железо и магний в облака.По данным ученых NASA, планета с кодовым номером WASP-121 b, находящейся в 900 световых годах от Земли, — это первый зарегистрированный объект, атмосферу которого покидают вещества тяжелее водорода и гелия. Атмосфера планеты, вращающейся вокруг «своей» звезды, раскалена до 2540 градусов по Цельсию. Фактически это газовый гигант, металлы на поверхности которого пребывают в газообразном состоянии.