Обновлённая версия ЦАП-усилителя M8

Новый чип ES9028Q2M, установленный внутри S.M.S.L. M8A, обеспечивает более чистый звук с улучшенными показателями частоты дискретизации (с 384 кГц DSD 128 до 768 кГц DSD512). Специально разработанный для М8А процессор DSP поддерживает 10 цифровых фильтров для тонкой настройки звучания. В обновлённом усилителе также предусмотрены три входа: USB, коаксиальный и оптический. Они поддерживают форматы DoP и DSD, с помощью которых возможно подключение к разным устройствам.Его отличие от оригинальной модели — новый чип, звуковой процессор DSP и второе поколение USB-аудиоразъемов. В результате устройство выдает звук более высокого качества.О стоимости новинки пока неизвестно.