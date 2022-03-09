Обновлена ​​подсистема Windows 11 Android

Сегодня Microsoft объявила о выпуске обновления для подсистемы Windows для Android для всех разработчиков Windows 11. Обновление представляет собой версию 2203.40000.1.0 и теперь доступно для загрузки в официальном магазине Microsoft Store. Оно содержит ряд новых функций и улучшений, включая обновления безопасности, настройки воспроизведения видео и интеграцию с Windows.

Аппаратное декодирование видео H.264

Это обновление позволяет подсистеме Windows для Android использовать преимущества аппаратного ускорения декодирования H.264. Это должно улучшить работу с несколькими приложениями в текущем каталоге приложений, которые используют преимущества воспроизведения видео высокой четкости.

Сетевые изменения

С этим обновлением в платформу внесены сетевые изменения для будущих улучшений. Чтобы помочь нам улучшить сетевые функции в подсистеме Windows для Android, мы рекомендуем инсайдерам оставлять отзывы о любых проблемах с сетью, возникающих в поддерживаемых приложениях.

Интеграция с почтой

Мы улучшили интеграцию Windows с подсистемой Windows для Android! В этом обновлении улучшена интеграция между почтовыми клиентами Windows и мобильными приложениями. Приложения, использующие преимущества запуска почтового клиента или сообщения, должны немедленно воспользоваться этим изменением.

Изменения MSAA (многосэмпловое сглаживание)

Хотя MSAA является полезной функцией для некоторых игровых приложений, пользователи сообщали, что 4X MSAA нельзя отключить. Раньше мы принудительно включали сглаживание, теперь это исправлено.

Улучшения ввода

Мы внесли улучшения в общий ввод в подсистеме Windows для Android™, включая улучшенную прокрутку в приложениях Amazon Appstore и Kindle.