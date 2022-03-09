Обновлена ​​подсистема Windows 11 Android

Сегодня Microsoft объявила о выпуске обновления для подсистемы Windows для Android для всех разработчиков Windows 11. Обновление представляет собой версию 2203.40000.1.0 и теперь доступно для загрузки в официальном магазине Microsoft Store. Оно содержит ряд новых функций и улучшений, включая обновления безопасности, настройки воспроизведения видео и интеграцию с Windows.

  • Аппаратное декодирование видео H.264
  • Это обновление позволяет подсистеме Windows для Android использовать преимущества аппаратного ускорения декодирования H.264. Это должно улучшить работу с несколькими приложениями в текущем каталоге приложений, которые используют преимущества воспроизведения видео высокой четкости.
  • Сетевые изменения
  • С этим обновлением в платформу внесены сетевые изменения для будущих улучшений. Чтобы помочь нам улучшить сетевые функции в подсистеме Windows для Android, мы рекомендуем инсайдерам оставлять отзывы о любых проблемах с сетью, возникающих в поддерживаемых приложениях.
  • Интеграция с почтой
  • Мы улучшили интеграцию Windows с подсистемой Windows для Android! В этом обновлении улучшена интеграция между почтовыми клиентами Windows и мобильными приложениями. Приложения, использующие преимущества запуска почтового клиента или сообщения, должны немедленно воспользоваться этим изменением.
  • Изменения MSAA (многосэмпловое сглаживание)
  • Хотя MSAA является полезной функцией для некоторых игровых приложений, пользователи сообщали, что 4X MSAA нельзя отключить. Раньше мы принудительно включали сглаживание, теперь это исправлено.
  • Улучшения ввода
  • Мы внесли улучшения в общий ввод в подсистеме Windows для Android™, включая улучшенную прокрутку в приложениях Amazon Appstore и Kindle.
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