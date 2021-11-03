Обновлены модели Peugeot 508 и 508 SW

Peugeot объявила, что запускает обновленные модели своих автомобилей Peugeot 508 и 508 SW, новые автомобили теперь доступны для заказа.

PEUGEOT также внес небольшие изменения в стиль для всей линейки 508. Все модели теперь поставляются с черными наружными зеркалами заднего вида вместо зеркал в цвет кузова, а передняя решетка радиатора с отделкой GT изменится с хрома на напористый темный хром с черной окантовкой. Начиная с отделки Allure Premium, все модели в стандартной комплектации оснащены полностью светодиодными фарами. Доступный в версиях Fastback или SW, 508 можно приобрести с эффективным подключаемым HYBRID, бензиновым и дизельным двигателями. С выбросами CO2 всего 29 г / км, подключаемые варианты HYBRID идеально подходят для автопарков и бизнес-пользователей, с коэффициентом полезного действия (BIK) от 10% и нулевым диапазоном выбросов до 39 миль (WLTP). К 2024 году PEUGEOT предложит электрифицированный вариант для всего модельного ряда.