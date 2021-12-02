Обновление 22509 предварительной оценки для Windows 11 содержит улучшения экранного диктора

Microsoft снова выпустила обновление своей последней операционной системы Windows 11, сделав доступную Windows 11 Insider Preview Build 22509 через официальный канал разработчиков. Эта сборка Windows 11 содержит набор улучшений, которые упрощают просмотр веб-страниц в Microsoft Edge с помощью экранного диктора, а также предоставляет хороший набор улучшений, включая новые параметры макета для запуска, часы и дата теперь будут отображаться на дополнительных мониторах и изменения настроек, сообщает Microsoft.

Microsoft упростили ввод текста в поля редактирования, такие как адресная строка, потому что режим сканирования экранного диктора теперь отключается быстрее. В частности, если вы нажмете Ctrl + L, чтобы перейти к адресной строке, вы сможете сразу же начать вводить текст, потому что режим сканирования отключится раньше. Это улучшение также поможет при заполнении полей формы, например при вводе вашего имени и адреса в различных полях редактирования. Помимо упрощения ввода в поля редактирования, Microsoft также упростили удаление в полях редактирования. Экранный диктор теперь будет читать символ, на котором находится курсор. Другими словами, если курсор находится на «h» слова «hello» и вы нажмете «удалить», экранный диктор произнесет «e».