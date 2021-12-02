Обновление 22509 предварительной оценки для Windows 11 содержит улучшения экранного диктора

Microsoft упростили ввод текста в поля редактирования, такие как адресная строка, потому что режим сканирования экранного диктора теперь отключается быстрее. В частности, если вы нажмете Ctrl + L, чтобы перейти к адресной строке, вы сможете сразу же начать вводить текст, потому что режим сканирования отключится раньше. Это улучшение также поможет при заполнении полей формы, например при вводе вашего имени и адреса в различных полях редактирования. Помимо упрощения ввода в поля редактирования, Microsoft также упростили удаление в полях редактирования. Экранный диктор теперь будет читать символ, на котором находится курсор. Другими словами, если курсор находится на «h» слова «hello» и вы нажмете «удалить», экранный диктор произнесет «e».