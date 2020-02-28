Обновление Age of Rebellion для Star Age Battlefront II

2020-02-28, Автор - Ramil; Продукт - Star Wars Battlefront II; [63]
Star Wars Battlefront II Age of Rebellion получила обновление Ewok Hunter. Обновление уже доступно для скачивания. Обновление предлагает новых персонажей и новое оружие. Добавлено множество новых модов.

Агент ISB агент Галактической империи. Персонаж вооружен двумя бластерами RK-3. Идеально подходит для разведывательных миссий. Обладает способностью Assault Training.

Ewok Hunter это хитрый пучок меха, который охотится с помощью лука и копья. Обладает способность Valiant Horn. У него есть рюкзак в котором лежат гранаты.


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