Обновление Apple macOS Monterey выходит сегодня

Apple, сегодня выпустит обновление программного обеспечения macOS Monterey, мы слышали об этом программном обеспечении с момента его анонса на WWDC в начале этого года. Также ожидается что сегодня Apple выпустит iOS 15.1 , iPadOS 15.1, tvOS 15.1 и watchOS 8.1 вместе с обновлением macOS. Обновление программного обеспечения macOS Monterey принесет на Mac широкий спектр новых функций, в том числе некоторые важные обновления для Safari с обновленным дизайном.

Существует также новая функция универсального управления, которая позволит вам автоматически использовать клавиатуру и мышь Mac с iPad, когда iPad размещается рядом с Mac. Эта функция не входит в сегодняшнее обновление, она будет добавлена ​​позже этой осенью.