Обновление CS:GO исправило баг с невидимой бомбой и улучшило карту Sirocco

Valve исправила несколько ошибок на карте Sirocco в режиме «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO. Разработчики изменили текстуры в «проблемных точках», где могли застревать игроки, а также в тех местах, куда иногда проваливались упавшие предметы. В основном режиме исправили баг, из-за которого игроки не могли видеть установленную бомбу.
- Исправлен редкий баг, когда игроки не могли видеть установленную бомбу С4.
- Исправлены места, где могли застревать игроки;
- Исправлены места, куда могли проваливаться упавшие предметы;
- Добавлена вторая лестница на дальней стороне моста возле Маяка;
- Через решетку в секторе Kasba теперь можно прокидывать гранаты;
- Улучшена модель ступеней у лестниц;
- Локация Medina переименована в Town;
- Из водоемов убрали плавающих рыбок.