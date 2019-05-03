Обновление CS:GO исправило баг с невидимой бомбой и улучшило карту Sirocco

Valve исправила несколько ошибок на карте Sirocco в режиме «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO. Разработчики изменили текстуры в «проблемных точках», где могли застревать игроки, а также в тех местах, куда иногда проваливались упавшие предметы. В основном режиме исправили баг, из-за которого игроки не могли видеть установленную бомбу.

Исправлен редкий баг, когда игроки не могли видеть установленную бомбу С4.

Исправлены места, где могли застревать игроки;

Исправлены места, куда могли проваливаться упавшие предметы;

Добавлена вторая лестница на дальней стороне моста возле Маяка;

Через решетку в секторе Kasba теперь можно прокидывать гранаты;

Улучшена модель ступеней у лестниц;

Локация Medina переименована в Town;

Из водоемов убрали плавающих рыбок.

Sirocco: