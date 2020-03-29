Обновление Fallout 76 Wastelanders отложено на неопредленный срок

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - Fallout 76 Wastelanders; [98]
Обновление Fallout 76 Wastelanders отложено на неопределенный срок. Причиной этому является изменения в работе студии из-за коронавируса. Bethesda закрыла студию, а значит проводить окончательное тестирование некому. Представители компании объявили, что обновление будет выпущено через две недели, то есть 14 апреля.

Напомним, что обновление Fallout 76 Wastelanders добавляет реальных NPC, новые сюжетные квесты и вдыхает новую жизнь в проект, действие которого разворачивается в Западной Вирджинии. Студия Bethesda, ранее демонстрировала игровую механику и геймплей, а также новую систему диалогов и персонажей. Новые виды оружия и экипировка.

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