Обновление Gemini Lake до 3,2 ГГц

Компания планирует обновить свои процессоры Gemini Lake. Gemini Lake - один из маломощных чипсетов Intel, с TDP от 6 Вт для мобильных процессоров до 10 Вт для настольных вариантов. Серия поделена между процессорами Pentium Silver и Celeron, причем первый - четырехъядерный, а второй - двухъядерный.

FanlessTech получил информацию о том, что Gemini Lake Refresh, по сути, будет более мощной версией Gemini Lake, и Intel продолжит выпускать серию на своей 14-нм архитектуре Goldmont Plus. Кроме того, чипы Gemini Lake Refresh Pentium Silver будут иметь такие же графические процессоры Intel UHD Graphics 605, как и их предшественники, а также их аналоги Celeron с UHD Graphics 600.

Тактовые частоты в настоящее время неизвестны для всех, кроме J5040, который, как утверждает FanlessTech, будет иметь базовую тактовую частоту 2,0 ГГц, которая при необходимости может увеличиться до 3,2 ГГц. Если Intel выполнит репликацию с остальной частью серии Gemini Lake Refresh. Ожидайте появления Gemini Lake Refresh в пассивно охлажденных настольных и портативных компьютерах в начале 2020 года.