Обновление PatchWall 3.4 добавляет три новые функции для Mi TV

Телевизоры компании Xiaomi работают под управлением операционной системы Android TV. Кроме того, они также поставляются с программой запуска под названием PatchWall, предлагающей контент из партнерских потоковых сервисов. Ранее в этом году Xiaomi обновила его до версии 3.0 . Теперь компания выпускает новое обновление PatchWall 3.4 с тремя новыми изменениями.

Обновление PatchWall 3.4 добавляет следующие три новые функции для всех телевизоров Mi TV. Первое что изменилось в PatchWall - это карусель. В последнем обновлении Xiaomi настроила его таким образом, чтобы контент в карусели выступал в качестве фона всего экрана.

На этой новой странице отображаются все партнерские OTT-платформы в одной строке и даже есть строка, посвященная предложениям по подпискам. Кроме того, он также показывает трейлеры и предстоящие фильмы, телепередачи.

Компания также заявила, что пользователи также смогут получить доступ к универсальному списку наблюдения, состоящему из контента партнерских потоковых сервисов. При этом обновления PatchWall на телевизорах Mi TV - это автоматизированный процесс, но по-прежнему выпускаются партиями. Они происходят в фоновом режиме при подключении к Интернету.
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