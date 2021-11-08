Обновление QNAP QuWAN упрощает настройку VPN для NAS, ПК, телефонов

QNAP обновила решение для оптимизации сети QuWAN SD-WAN, предоставляя пользователям упрощенные настройки VPN для NAS, компьютеров, телефонов и планшетов через облако. Последнюю версию QuWAN можно установить из центра приложений QNAP, она совместима со следующими системами: NAS на базе QNAP x86 (Intel или AMD) с 2 ГБ ОЗУ и QTS 4.4.2 (или новее) или QuTS hero h4.5.1v4 (или новее), серия коммутаторов QGD с 2 ГБ ОЗУ и QTS 4.4.2 (или новее), оборудование для виртуализации сети QuCPE, QuWAN vRouter Edition для VMware ESXi v7.0 и QHora, QMiro Параметры QVPN маршрутизатора QMiroPlus должны быть настроены из ОС QuRouter.

В дополнение к своей технологии SD-WAN mesh VPN и функциям управления облаком QuWAN Orchestrator, QuWAN теперь позволяет пользователям легко развертывать и управлять серверами VPN через облако, предоставляя пользователям более простую и удобную платформу централизованного управления облаком. Пользователи также могут управлять VPN-подключениями компьютеров и мобильных телефонов, что значительно оптимизирует возможности VPN для мобильных пользователей
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