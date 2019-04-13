Обновление Sony А7 III и А7R III добавляет замедленную съемку и AF для животных

Sony выпустила обновление прошивки 3.0 для своих топовых беззеркальных камер Sony a7 III и Sony a7R III. Обновление добавляет функцию интервальной съемки для покадровой съемки, повышает производительность автофокусировки глаза в реальном времени и добавляет автофокусировку глаза животного в режиме реального времени.

Функция интервальной съемки позволяет задавать различные уровни чувствительности автоматической экспозиции, а также функцию воспроизведения, которая позволяет мгновенно просматривать снимок в режиме замедленной съемки. Новая система Sony с автофокусировкой может обнаруживать человеческий глаз и фокусироваться на нем, даже если объект смотрит вниз, если он частично закрыт в кадре, поворачивается или находится в тени. Эта функция доступна в режиме AF-C простым нажатием кнопки спуска затвора до половины.

Следующая новая функция особенно понравится всем режиссерам и фотографам, работающим в «дикой природе». Распознавание объектов с помощью AI позволяет обновленным камерам обнаруживать и отслеживать глаза животных. Sony заявляет, что разработка этой функции продолжается, поэтому спектр животных, распознаваемых системой, будет только увеличиваться со временем.