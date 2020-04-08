Обновление исправляет зависание в камере Canon 1D X Mark III

Примерно месяц назад владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III начали жаловаться на серьезные проблемы, связанных с серийной съемкой в их устройстве. Камера зависала во время серийной съемки и спасти положение помогала лишь её перезагрузка. Сегодня японский производитель выпустил обновление прошивки с версией 1.1.0, которое в числе прочего устраняет проблему с зависанием. Также компания исправила другие ошибки и улучшила некоторые программные функции. Например, была исправлена проблемы с изменением настроек «Пользовательского режима съемки» при переключении режима съемки. Также была добавлена возможность записывать видео с частотой 23,98 к/с.