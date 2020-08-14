Обновление macOS Catalina 10.15.6 устраняет проблему с виртуализацией

Компания Apple выпустила новое обновление для macOS Catalina которая решает проблему с виртуализацией и ошибкой с размытостью цветов. Компания Apple гарантирует, что текущая версия Catalina будет стабильной, хоть и все пользователи ждут с нетерпением macOS Big Sur.

Обновление macOS Catalina 10.15.6 устраняет проблему со стабильностью которая возникала при запуске приложения для виртуализации. Также была решена проблема, при которой дисплей устройства iMac (Retina 5K, 27 дюймов, 2020) при выходе из спящего режима испытывал размытость. Для обеспечения надежности и стабильности, компания Apple рекомендует обновить систему.
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