Обновление профиля питания для Ryzen третьего поколения

2019-11-21, Автор - Ramil; Продукт - Ryzen; [78]
Компания 1usmus выпустила специальный профиль питания для третьего поколения процессоров Ryzen, работающих под управлением Windows 10. Профиль питания изменяет управление производительностью Collaborative Processor, внося изменения в планировщик задач ЦП в Windows, чтобы обеспечить более высокую производительность для AMD Precision Boost, которая динамически регулирует тактовые частоты.

Это новое обновление настраивает планировщик задач в Windows так, что должны быть использованы все ядра, а при низкой нагрузке на потоках должна наблюдаться лучшая загрузка ЦП.

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