Обновление профиля питания для Ryzen третьего поколения

Компания 1usmus выпустила специальный профиль питания для третьего поколения процессоров Ryzen, работающих под управлением Windows 10. Профиль питания изменяет управление производительностью Collaborative Processor, внося изменения в планировщик задач ЦП в Windows, чтобы обеспечить более высокую производительность для AMD Precision Boost, которая динамически регулирует тактовые частоты.

Это новое обновление настраивает планировщик задач в Windows так, что должны быть использованы все ядра, а при низкой нагрузке на потоках должна наблюдаться лучшая загрузка ЦП.