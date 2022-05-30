Обновление программного обеспечения BMW приносит новые функции

BMW объявила о новом обновлении программного обеспечения для ряда своих автомобилей, которое принесет ряд новых функций миллионам клиентов. Компания объявила, что обновление принесет новый виджет QlockTwo, который является функцией BMW iX , а также различные другие новые функции.

Цифровизация уже давно сформировала жизнь большинства людей, и регулярные обновления по беспроводной сети стали чем-то само собой разумеющимся. Обновления предоставляют новые функции, повышают безопасность и повышают удобство использования для клиентов. BMW Group стала одним из первых производителей в мире, внедривших удаленное обновление программного обеспечения в 2019 году. Сегодня она может изменить каждую строку программного кода в своих автомобилях, совместимых с обновлением. Это все чаще дает клиентам возможность добавлять функции по мере необходимости или активировать их на ограниченное время. BMW постоянно расширяет это предложение с помощью «BMW ConnectedDrive Upgrades» — например, для систем помощи водителю или функций комфорта. С середины мая BMW предложит еще одно бесплатное удаленное обновление программного обеспечения для автомобилей с возможностью обновления.модели, более 3,3 миллиона автомобилей BMW по всему миру с операционными системами 7 и 8 теперь совместимы с обновлением.
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