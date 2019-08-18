Обновления встроенного ПО Microsoft Surface

Устройства Microsoft Surface пострадали от серьезной проблемы с дросселированием процессора, в результате чего процессор снизился до 400 МГц. Некоторые пользователи сообщают о проблемах с подключением к Wi-Fi, особенно при попытке подключения к сети 5 ГГц после загрузки новых обновлений прошивки, которые были выпущены ранее в этом месяце. Microsoft была проинформирована об этих проблемах, и ее команда в настоящее время работает над решением проблемы.

Проблема с дросселированием процессора в первую очередь касается Surface Book 2 и Surface Pro 6. Регулирование кажется остановленным, когда адаптер переменного тока или док-станция отключены, но некоторые пользователи также подозревают, что это проблема вызванна сторонним антивирусным программным обеспечением.

Если вы не знаете, BD PROCHOT устанавливается на место, чтобы гарантировать, что ЦП работает на более низкой тактовой частоте при обнаружении аномального скачка температуры. Флаг активируется не только при горячем процессоре, но также может перейти в действие, если перегревается другой компонент в непосредственной близости от процессора.

Похоже, что новый драйвер, загруженный последними обновлениями прошивки для устройств Surface, также вызвал некоторые проблемы с подключением Wi-Fi.

Согласно жалобам пользователей, обновленный драйвер Wi-Fi, поставляемый с последними обновлениями прошивки, разрывает связь с сетями 5 ГГц.

Surface Book первого поколения, Surface Pro Gen 4 и Surface Pro 6 относятся к числу устройств, затронутых проблемой Wi-Fi. Пользователи, которые вернулись к более старым драйверам, как сообщается, смогли восстановить нормальное подключение 5 ГГц на своем наземном устройстве.