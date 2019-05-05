Обновленная линейка электромобилей Hyundai Ioniq

Hyundai обновила линейку гибридных и электрических автомобилей Ioniq с подключаемыми модулями, теперь они получили конструктивные изменения и новые функции. В частности, электромобиль получит аккумуляторную батарею емкостью 38,3 кВт/ч, емкость которой на 36% больше, чем у предшественника. По стандарту WLTP дальность поездки электромобиля составит 294 километра на одном заряде. Hyundai заявляет, что благодаря станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт заряд батареи может достигать 80% за 54 минуты. Двигатель электромобиля тоже получит обновление, поскольку у него будет 134 лошадиных силы, по сравнению с нынешними 118 лошадиными силами.

С помощью приложения Blue Link вы сможете управлять переменным током, дистанционно запускать и останавливать электромобиль, а также проверять уровень заряда аккумулятора на гибридных и электрических моделей. Также будет возможность контролировать и планировать зарядку через приложение.

Hyundai также обновил интерьер салона, добавив больше вариантов отделки из ткани. Отопление, вентиляция и кондиционирование имеют сенсорное управление, а дисплей консоли, который является стандартным для электрической модели имеет новое освещение. Автомобили Hyundai оснащены Android Auto и Apple CarPlay, поэтому вы сможете настраивать виджеты в дополнительной информационно-развлекательной системе Audio Video Navigation, которая обеспечивает распознавание голоса на шести языках. Функция Multi-Bluetooth позволит вам подключить два телефона одновременно, чтобы воспроизводить музыку через аудиосистему автомобиля.