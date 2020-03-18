Обновленный Mac mini оценен в 900 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент компактных компьютеров обновленной моделью Mac mini, которая может похвастаться удвоенным объемом энергонезависимой памяти. К сожалению, анонс оказался малоинформативным. Купертиновцы лишь рассказали, что новый Mac Mini получил очень компактный корпус из 100% переработанного алюминия. Базовая версия оснащается твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 3,6 ГГц и графическим адаптером Intel UHD Graphics 630, а также 8 ГБ оперативной памяти DDR4, функционирующей на частоте 2666 МГц. Старшая версия получила накопитель на 512 ГБ и процессор Intel Core i5 с частотой до 4,1 Гц. Цена версий составляет 700 и 1099 долларов.