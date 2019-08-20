Обновленный десктопный компьютер Alienware Aurora R9

На Gamescom 2019 Alienware продемонстрировал совершенно новый облик своего компьютера Aurora R9.

Aurora R9 - это свежий и современный взгляд на игровой компьютер. Вся система имеет характерный скульптурный вид и более округлый фронт, который выглядит намного чище, чем раньше. Alienware дает полный доступ ко всем аппаратным средствам, боковая панель открывается нажатием кнопки, поэтому он должен быть достаточно модернизированным.

Клетка блока питания также поворачивается, чтобы вы могли легко получить доступ к материнской плате, что является отличной новостью, если вы хотите добавить больше памяти или обновить графический процессор.

Новинка получила процессор Intel Core i9-9900K с водяным охлаждением, 64 ГБ оперативной памяти HyperX и 4 ТБ твердотельного и магнитного хранилища, до двух графических процессоров Nvidia RTX 2080 или одного 2080 Ti.

Есть двухцветный черно-белый корпус под названным Lunar Light и матовый черный Dark Side of the Moon. Также есть модель Lunar Light, которая поставляется с дополнительной зоной освещения в виде имени Alienware, выгравированного на правой стороне корпуса, поэтому она также будет стоить немного дороже. Стоимость Alienware Aurora R9 версии начинается от $970.